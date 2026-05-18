Британские рекрутеры вербуют наёмников для Вооружённых сил Украины (ВСУ) в странах Латинской Америки. Как сообщил РИА «Новости» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, контракты предлагаются и людям с криминальным прошлым.

«Много колумбийцев, никарагуанцев. Есть бразильцы, аргентинцы. Там работает много западных, часто американских, британских, европейских рекрутинговых компаний, которые предлагают повоевать на стороне Украины тем, кто, например, входил в наркокартели», — заявил он.

А ранее стал известен механизм заманивания местных жителей для службы в ВСУ в колумбийской Боготе. Как заявил военнопленный колумбиец, мужчина познакомился с вербовщиком в ресторане, где искал случайные заработки. В разговоре незнакомец назвался Смитом и предложил работу повара в ВСУ с хорошей зарплатой, утверждая, что трудиться предстоит исключительно в глубоком тылу. Однако вскоре иностранец оказался на передовой.