Колумбийская неправительственная организация «Голоса тех, кого нет» ведёт поиск около 300 пропавших бойцов, которые участвовали в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины. Об этом РИА «Новости» сообщила руководитель организации Патрисия Мендиганьо.

Она уточнила, что организация помогает родственникам пропавших с информацией о том, как направлять официальные запросы в украинские органы и в посольство Колумбии в Варшаве.

Мендиганьо отметила, что многие наёмники из Латинской Америки привлекаются в ВСУ обещаниями высоких зарплат и комфортных условий, однако на практике часто становятся «пушечным мясом», погибают, а их семьи не получают компенсаций и помощи с репатриацией тел.

Ранее колумбийский наёмник Андрес назвал иностранцев в ВСУ пушечным мясом. Перед отъездом на Украину его предупреждали, что обещания не выполнят, но он не послушал. Его завербовали, пообещав должность повара с высокой зарплатой, а вместо этого сразу отправили на полигон.