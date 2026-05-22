Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 04:52

На Украине пропали около 300 колумбийских наёмников ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Колумбийская неправительственная организация «Голоса тех, кого нет» ведёт поиск около 300 пропавших бойцов, которые участвовали в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины. Об этом РИА «Новости» сообщила руководитель организации Патрисия Мендиганьо.

Она уточнила, что организация помогает родственникам пропавших с информацией о том, как направлять официальные запросы в украинские органы и в посольство Колумбии в Варшаве.

Мендиганьо отметила, что многие наёмники из Латинской Америки привлекаются в ВСУ обещаниями высоких зарплат и комфортных условий, однако на практике часто становятся «пушечным мясом», погибают, а их семьи не получают компенсаций и помощи с репатриацией тел.

Наёмников на Украине учат по бесплатным методичкам Пентагона
Наёмников на Украине учат по бесплатным методичкам Пентагона

Ранее колумбийский наёмник Андрес назвал иностранцев в ВСУ пушечным мясом. Перед отъездом на Украину его предупреждали, что обещания не выполнят, но он не послушал. Его завербовали, пообещав должность повара с высокой зарплатой, а вместо этого сразу отправили на полигон.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar