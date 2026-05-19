Иностранцы, воюющие на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), проходят подготовку по открытым методичкам Пентагона. Такими данным делится РИА «Новости» после изучения публикаций одного из бойцов.

Американский наёмник Эддисон Джурейдини, участвовавший в боях на Украине, опубликовал в своём блоге фотографии учебных слайдов. На них представлена программа TCCC (Tactical Combat Casualty Care) — стандарт тактической медицины армии США. Снимки датированы апрелем 2025 года. На слайдах показаны инструкции для боевого санитара: как вести себя под огнём и подготавливать раненых к эвакуации.

Министерство обороны США перевело эту программу в статус общественного достояния. Материалы находятся в свободном доступе на портале Deployed Medicine. Ознакомиться с ними может любой желающий, включая иностранцев и гражданских лиц.

Ранее колумбийский наёмник Андрес назвал иностранцев в ВСУ пушечным мясом. Перед отъездом на Украину его предупреждали, что обещания не выполнят, но он не послушал. Его завербовали, пообещав должность повара с высокой зарплатой, а вместо этого сразу отправили на полигон. Наёмник подчеркнул, что командованию безразлична их судьба, и они не представляют ценности.