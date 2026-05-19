Наёмников на Украине учат по бесплатным методичкам Пентагона
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Husaruk Vitalii
Иностранцы, воюющие на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), проходят подготовку по открытым методичкам Пентагона. Такими данным делится РИА «Новости» после изучения публикаций одного из бойцов.
Американский наёмник Эддисон Джурейдини, участвовавший в боях на Украине, опубликовал в своём блоге фотографии учебных слайдов. На них представлена программа TCCC (Tactical Combat Casualty Care) — стандарт тактической медицины армии США. Снимки датированы апрелем 2025 года. На слайдах показаны инструкции для боевого санитара: как вести себя под огнём и подготавливать раненых к эвакуации.
Министерство обороны США перевело эту программу в статус общественного достояния. Материалы находятся в свободном доступе на портале Deployed Medicine. Ознакомиться с ними может любой желающий, включая иностранцев и гражданских лиц.
Ранее колумбийский наёмник Андрес назвал иностранцев в ВСУ пушечным мясом. Перед отъездом на Украину его предупреждали, что обещания не выполнят, но он не послушал. Его завербовали, пообещав должность повара с высокой зарплатой, а вместо этого сразу отправили на полигон. Наёмник подчеркнул, что командованию безразлична их судьба, и они не представляют ценности.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.