Командующий одним из отрядов грузинских наёмников Вооружённых сил Украины (ВСУ) Гоча Хорава наладил поставки наркотиков в украинские подразделения и батальон «Тбилиси». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на российских силовиков.

Согласно источнику, Хорава пользуется своими связями и покровительством экс-командования в украинских структурах для крупных поставок наркотиков. Также в деле фигурирует Антон Окороков с позывным Бес. Как утверждается, он был знаком с Хоравой ещё во время их пребывания в неонацистском формировании «Правый сектор»*.

Наркотики доставлялись вместе с гуманитарными грузами, взамен организаторы получали трофейное оружие от бойцов, после чего перепродавали его на чёрном рынке. Деятельность Хоравы и Беса прикрывали бывший командующий оперативным командованием ВСУ «Север» Дмитрий Красильников и экс-командующий объединёнными силами Сергей Наев.

А ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что британские рекрутеры вербуют наёмников для Вооружённых сил Украины в странах Латинской Америки. Как отмечается, большинство кандидатов являются выходцами из наркокартелей. Зачастую это колумбийцы, никарауганцы, бразильцы и аргентинцы.

