28 мая, 05:15

Украинские дроноводы из «Кракена»* сбежали с передовой в Харьковской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Подразделение операторов беспилотников из состава «Кракена»* оставило позиции в Харьковской области после потерь. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«В районе Нововасилевки противник задействовал расчеты операторов БПЛА из подразделения ГУР «Кракен*», которые понесли потери и сбежали вглубь украинской территории», — сказал собеседник агентства.

Из-за ухода операторов украинские формирования лишились воздушной разведки на этом направлении. Без поддержки с воздуха осталась пехота 113-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

«Кракен»* представляет собой украинское воинское формирование, структурно относящееся к Главному управлению разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Подразделение было сформировано в 2022 году на добровольческой основе из ветеранов националистического полка «Азов»* и радикально настроенных активистов для обороны Харькова.

Согласно данным из открытых источников, бойцы формирования действовали на самых сложных участках фронта, в частности в Харьковской области и Донбассе. Командование ВСУ также перебрасывало силы спецподразделения к российской границе в Волчанский район. В результате наступательных операций ВС РФ и целенаправленной работы разведки формирование понесло критические потери, а его боеспособность была серьёзно подорвана.

* Запрещённые в России террористические организации.

Милена Скрипальщикова
