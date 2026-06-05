ВСУ потеряли в зоне действия группировки войск «Север» 234 БПЛА за сутки

Группировка войск «Север» за сутки выявила и уничтожила 53 пункта управления беспилотной авиацией Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также 234 беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.

По его словам, в числе поражённых целей также 34 тяжёлых боевых дрона R-18, два мотоцикла, два квадроцикла, багги и шесть наземных робототехнических комплексов.

Ранее группировка войск «Юг» за сутки уничтожила 40 блиндажей и семь терминалов спутниковой связи Starlink ВСУ на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях. Подразделения беспилотных систем также ликвидировали 13 антенн связи и БПЛА, 5 наземных робототехнических комплексов, а также вывели из строя 7 пунктов управления БПЛА.