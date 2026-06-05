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Регион
5 июня, 03:03

ВСУ потеряли в зоне действия группировки войск «Север» 234 БПЛА за сутки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Группировка войск «Север» за сутки выявила и уничтожила 53 пункта управления беспилотной авиацией Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также 234 беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.

По его словам, в числе поражённых целей также 34 тяжёлых боевых дрона R-18, два мотоцикла, два квадроцикла, багги и шесть наземных робототехнических комплексов.

Группировка «Восток» уничтожила 7 станций спутниковой связи Starlink ВСУ
Группировка «Восток» уничтожила 7 станций спутниковой связи Starlink ВСУ

Ранее группировка войск «Юг» за сутки уничтожила 40 блиндажей и семь терминалов спутниковой связи Starlink ВСУ на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях. Подразделения беспилотных систем также ликвидировали 13 антенн связи и БПЛА, 5 наземных робототехнических комплексов, а также вывели из строя 7 пунктов управления БПЛА.

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Тимур Хингеев
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