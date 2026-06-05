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Регион
5 июня, 02:50

Группировка «Восток» уничтожила 7 станций спутниковой связи Starlink ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andrey_l

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andrey_l

Российская группировка войск «Восток» за сутки нанесла удары по украинской технике и инфраструктуре связи. В числе уничтоженных объектов — спутниковые станции Starlink, пункты управления беспилотниками, станции РЭБ и радар. Об этом сообщил офицер пресс-центра Михаил Герасимов.

«В течение суток уничтожены 7 станций спутниковой связи Starlink, 2 станции радиоэлектронной борьбы, 18 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и 42 пункта управления беспилотной авиацией», — рассказал он.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы была ликвидирована радиолокационная станция артиллерийской разведки противника. Это серьёзно осложнит Вооружённым силам Украины (ВСУ) обнаружение огневых позиций.

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Ранее ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по территории тепловой электростанции вблизи Запорожской АЭС. Зафиксировано более 20 атак на объекты, обеспечивающие работу линии электропередачи «Ферросплавная-1», по которой станция сейчас получает энергию для своих нужд. В случае выхода этой линии из строя энергоблоки будут вынуждены перейти на питание от резервных дизель-генераторов, что создаёт риски для ядерной безопасности. На данный момент ЗАЭС работает в штатном режиме, радиационный фон в норме.

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Виталий Приходько
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