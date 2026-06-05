Группировка «Восток» уничтожила 7 станций спутниковой связи Starlink ВСУ
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Российская группировка войск «Восток» за сутки нанесла удары по украинской технике и инфраструктуре связи. В числе уничтоженных объектов — спутниковые станции Starlink, пункты управления беспилотниками, станции РЭБ и радар. Об этом сообщил офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
«В течение суток уничтожены 7 станций спутниковой связи Starlink, 2 станции радиоэлектронной борьбы, 18 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и 42 пункта управления беспилотной авиацией», — рассказал он.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы была ликвидирована радиолокационная станция артиллерийской разведки противника. Это серьёзно осложнит Вооружённым силам Украины (ВСУ) обнаружение огневых позиций.
Ранее ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по территории тепловой электростанции вблизи Запорожской АЭС. Зафиксировано более 20 атак на объекты, обеспечивающие работу линии электропередачи «Ферросплавная-1», по которой станция сейчас получает энергию для своих нужд. В случае выхода этой линии из строя энергоблоки будут вынуждены перейти на питание от резервных дизель-генераторов, что создаёт риски для ядерной безопасности. На данный момент ЗАЭС работает в штатном режиме, радиационный фон в норме.
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