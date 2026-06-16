Новости СВО 16 июня: Взятие Артёма, бои в Бачевске и Константиновке, отступление ВСУ из Славянска, Зеленский зовёт Путина на саммит G7 Оглавление Сумская область 16 июня: продвижение к Краснополью ДНР 16 июня: ВС РФ контролируют посёлок Артёма Карта СВО на 16 июня 2026 года Польша не даст МиГ-29 без технологии дронов Условия Франции для ввода войск на Украину Зеленский предложил встречу Путину при Трампе ВС РФ продвинулись в ДНР и Сумской области, Украина крадёт предприятия Донбасса, Польша отказалась передавать самолёты Киеву, Зеленский просит встречи с Путиным во Франции — дайджест Life.ru. 15 июня, 21:07 Армия России готовит плацдарм на Дружковку. Обложка © ТАСС / Александр Река

Сумская область 16 июня: продвижение к Краснополью

Армия России ликвидировала ещё 170 боевиков ВСУ в Сумской области. Украинские формирования потеряли две канадские бронемашины Roshel Senator, миномёт, станцию РЭБ, пикапы и квадроциклы, БПЛА и НРТК.

ВС РФ наступают в Бачевске, а также в Иволжанском, Писаревке и Новой Сечи. Штурмовики продвигаются к Краснополью вдоль железной дороги. В районе этого населённого пункта нанесён удар по опорному пункту 119-й бригады Территориальной обороны.

В областном центре украинские военные решили спрятаться за спинами мирных жителей.

— В жилой застройке Сум оборудован командный пункт 4-го батальона 425 ОШП, боевые группы которого должны купировать наши наступательные действия во всех районах области, — заявили в группировке «Север».

Расчёт РСЗО «Ураган» группировки «Запад» уничтожил живую силу ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

ДНР 16 июня: ВС РФ контролируют посёлок Артёма

Южная группировка ВС РФ освободила посёлок Артёма (Долгая Балка). Населённый пункт находится восточнее Константиновки.

— Контроль над посёлком Артёма обезопасит подразделения, воюющие в Константиновке, от ударов во фланг. Кроме того, формируется плацдарм для наступления на север в обход города — в сторону села Осыково, расположенного на трассе Н20, соединяющей Константиновку с соседней Дружковкой, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Министерство обороны Российской Федерации сообщает, что украинские администрации вывозят мощности предприятий Дружковки и Славянска. Оборудование должно быть перемещено на запад Украины. В МО РФ считают, что такие действия свидетельствуют о потере Киевом всей Славянско-Краматорской агломерации.

Карта СВО на 16 июня 2026 года

Карта СВО на 16 июня 2026 года. ВС РФ освободили посёлок Артёма. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Польша не даст МиГ-29 без технологии дронов

Заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Украина не получит от Варшавы истребители МиГ-29. Киев их мог бы использовать для запуска американских авиабомб JDAM. Для того чтобы самолёты пополнили украинский авиапарк, киевскому режиму необходимо передать Польше технологии производства дронов.

— Мы договорились с украинской стороной о передаче технологий. Если это дело будет закончено, то дело истребителей закончится успешно, — заявил Томчик.

Условия Франции для ввода войск на Украину

Лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Бардель, который, возможно, в 2027 году станет президентом Франции, назвал условия ввода войск на Украину.

— Мы согласились бы направить солдат только в качестве миротворцев ООН после заключения соглашения о прекращении огня, — сообщил политик в интервью Politico.

По данным опросов от 5 июня, 47% французов готовы отдать голос за Жордан Барделла.

Зеленский предложил встречу Путину при Трампе

Владимир Зеленский предложил встретиться президенту России Владимиру Путину на полях саммита G7, который с 15 по 17 июня пройдёт во Франции. Глава киевского режима утверждает, что соответствующее предложение отправлено в Москву.

— Там будут присутствовать Трамп и Макрон, так что европейцы плюс Америка. Это хорошая возможность встретиться всем вместе, — заявил Зеленский.

Хорошая возможность для встречи была озвучена ранее в ходе переговоров президентов России и США. Зеленскому предложили приехать в Москву для личной встречи с Путиным.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 15 июня.

Авторы Даниил Черных