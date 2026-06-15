Небесная кара за россиян: шквал 681 «Циркона» и «Искандера» прошёлся катком по Киеву и ВПК Украины Оглавление ВС РФ уничтожили заводы БПЛА и логистику ВСУ в Киеве ПВО Украины попаданием ракеты Patriot подожгла лавру Зеленский просит у G7 усилить ПВО Украины после удара РФ В ночь на 15 июня 2026 года Россия нанесла мощный удар возмездия по критически важным объектам в Киеве, Харькове, Днепре. «Искандеры», дроны и «калибры» похоронили завод «Радар» и терминал «Новой почты». Подробности — в Life.ru. 15 июня, 10:51 Россия поразила производства БПЛА и ракет. Обложка © GPTChat

Армия России нанесла удар по целям на Украине. В Воздушных силах Украины сообщили, что всего было выпущено 681 БПЛА и ракет. Атаковывались объекты ракетами «Циркон», «Искандер» и Х-101.

— В ответ на террористические акты киевского режима нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного комплекса в городах Киев, Харьков и Днепропетровск, — заявили в Министерстве обороны.

Кроме того, поражены аэродромы и территориальные центры комплектования.

ВС РФ уничтожили заводы БПЛА и логистику ВСУ в Киеве

По данным МО РФ, поражены АО «Киевский завод «Радар», цех по производству БПЛА, созданный на киностудии им. А.П. Довженко, мощности ООО «Беспилотные технологии», АО «Завод Маяк», Киевский государственный завод «Буревестник», ООО «Укр Армо Тех», Киевский агрегатный завод» и Авиаремонтный завод № 410 гражданской авиации, ЧАО «Днепровский завод электромеханического оборудования».

Под удар попал также Киевский инновационный терминал «Новая почта». Мощности этого центра используются украинскими вооружёнными формированиями для доставки оружия и боеприпасов.

— Это был особый терминал. Первый на Украине объект, оснащённый самым современным в мире оборудованием для сортировки посылок компании Vanderlande, — пожаловался гендиректор компании Евгений Тафийчук.

В центре Киева также повреждения получило здание Высшего антикоррупционного суда Украины.

ПВО Украины попаданием ракеты Patriot подожгла лавру

В Киеве возник пожар на крыше Успенского собора Киево-Печерской лавры. Виновником оказалась ПВО ВСУ — возгорание произошло после попадания ракеты от ЗРК Patriot.

— Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности, — заявили в Минобороны.

Кадры массированного налёта на Киев. Видео © Telegram / SHOT

Подтверждают эту версию обнаруженные на улицах украинской столицы ступени от зенитной управляемой ракеты ЗРК PAC-2 Patriot. Примечательно, что Киев использует святыню для своих нужд — например, там снималось кулинарное шоу и устраивались дискотеки.

— Именно за годы власти Зеленского из лавры методично, шаг за шагом, выдавили из каноническую УПЦ. Не взрывами — бумагами, комиссиями, судами и срезанными замками <…>. За три года каноническую УПЦ лишили доступа ко всем храмам обители. Святыня, простоявшая почти тысячу лет, превращена в арену административной войны. Суды ещё идут — но фактически монахи уже отрезаны от своих алтарей, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Зеленский просит у G7 усилить ПВО Украины после удара РФ

Владимир Зеленский отреагировал на очередной удар возмездия. В этот раз он ищет поддержки у «Большой семёрки», куда входят США.

— Очень важно, чтобы был ответ стран «Большой семёрки», которые сейчас собираются на саммит, и чтобы он был решительным и содержательным <…>. Больше помощи Украине в сфере ПВО, прежде всего в сфере противоракетной обороны, — заявил Зеленский.

С адресатами Зеленский ошибся. Накануне президенты России и США провели телефонный разговор. Дональд Трамп заверил, что готов оказать давление на европейских партнёров в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

— Он заявил, что готов воздействовать и на европейских партнёров, и на Киев — в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите «Семёрки», — сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Авторы Даниил Черных