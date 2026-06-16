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16 июня, 09:19

ВС РФ за сутки поразили объекты энергетики и транспорта, используемые ВСУ

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

В течение суток российские военные нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались Вооружёнными силами Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Поражение наносилось силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии различных группировок ВС РФ. Целями стали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые, как утверждается, обеспечивали работу ВСУ.

Дополнительно под удары попали места хранения, сборки и запуска беспилотников дальнего действия. В отчёте также указаны пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. Общее число районов, где были поражены цели, составило 153.

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Ранее сообщалось, что российская тактическая авиация нанесла удары по тыловым объектам противника, используя планирующие авиабомбы и высокоточное ракетное вооружение. Выявление целей стало возможным благодаря работе разведки ВС РФ, которая установила координаты объектов на двух направлениях линии фронта.

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Милена Скрипальщикова
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