В течение суток российские военные нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались Вооружёнными силами Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Поражение наносилось силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии различных группировок ВС РФ. Целями стали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые, как утверждается, обеспечивали работу ВСУ.

Дополнительно под удары попали места хранения, сборки и запуска беспилотников дальнего действия. В отчёте также указаны пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. Общее число районов, где были поражены цели, составило 153.

Ранее сообщалось, что российская тактическая авиация нанесла удары по тыловым объектам противника, используя планирующие авиабомбы и высокоточное ракетное вооружение. Выявление целей стало возможным благодаря работе разведки ВС РФ, которая установила координаты объектов на двух направлениях линии фронта.