Лётчики российской тактической авиации отработали по тыловым объектам противника, применив мощные планирующие боеприпасы и высокоточное ракетное вооружение. Итоги этих вылетов официально обнародовало Министерство обороны РФ.

Разведчикам ВС РФ удалось засечь координаты вражеской инфраструктуры на двух направлениях фронта. В зону поражения попали как командный центр по управлению дронами, так и стационарные базы размещения живой силы и техники.

Получив целеуказания, экипажи фронтовых бомбардировщиков незамедлительно привели оружие в действие. В ход пошли трёхтонные авиабомбы ФАБ-1500 с универсальными системами коррекции курса, а также одна управляемая ракета комплекса ЛМУР.

В сводке военного ведомства уточнили, что все огневые поражения были зафиксированы аппаратурой объективного контроля в онлайн-режиме. Первая пара бомб ФАБ-1500 полностью разрушила объект размещения подразделений 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ неподалёку от населённого пункта Николаевка.

Следующим поражаемым элементом стала база 63-й отдельной мобильной бригады противника — по ней также отработали одной ФАБ-1500 в районе села Щурово, находящегося в Донецкой народной республике. Помимо этого, ракетой ЛМУР накрыли узел связи и управления беспилотными системами 77-й отдельной аэромобильной бригады, расположенный в районе Сеньковки на харьковском участке.

Ранее сообщалось, что российские войска реализовали масштабную комбинированную атаку на объекты военной инфраструктуры противника. В ход пошли крылатые ракеты морского, наземного и воздушного базирования, а также рои ударных дронов. Целями высокоточных ударов стали: производственные мощности киевского завода «Буревестник», узловые аэродромы в Василькове, Умани, Черкассах и Красной Слободке, административные здания военкоматов в столице, предприятие «Радар», 410-й авиаремонтный завод, а также сборочные линии БПЛА, развёрнутые на площадках киностудии имени Довженко. В ответ на происходящее Владимир Зеленский в жёсткой, ультимативной форме потребовал от западных партнёров экстренного наращивания военных поставок, призвав их к немедленным и решительным действиям.