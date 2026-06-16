Пожар на Московском НПЗ полностью ликвидирован

Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода полностью ликвидирован, сообщает столичное ГУ МЧС.

«Ситуация на МНПЗ стабилизирована. Инцидент не отразился на функционировании предприятия», — добавили в ведомстве.

Напомним, в Москве на протяжении суток продолжается отражение массированной атаки беспилотников. В результате падения одного из дронов был повреждён объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Пострадавших нет.