Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июня, 08:23

Пожар на Московском НПЗ полностью ликвидирован

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода полностью ликвидирован, сообщает столичное ГУ МЧС.

«Ситуация на МНПЗ стабилизирована. Инцидент не отразился на функционировании предприятия», — добавили в ведомстве.

Напомним, в Москве на протяжении суток продолжается отражение массированной атаки беспилотников. В результате падения одного из дронов был повреждён объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Пострадавших нет.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar