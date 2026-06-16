Беспилотник ВСУ повредил объект Московского НПЗ

В Москве на протяжении последних суток продолжается отражение массированной атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем официальном канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В результате падения одного из дронов был повреждён объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет.

На месте происшествия в круглосуточном режиме работают оперативные службы и подразделения МЧС, которые занимаются локализацией и устранением последствий атаки. Ситуация находится на контроле городских властей.

Напомним, российские средства противовоздушной обороны утром сбили 25 беспилотников. Общее количество сбитых дронов достигло 60.