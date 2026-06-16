Беспилотник ВСУ повредил объект Московского НПЗ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
В Москве на протяжении последних суток продолжается отражение массированной атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем официальном канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В результате падения одного из дронов был повреждён объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет.
На месте происшествия в круглосуточном режиме работают оперативные службы и подразделения МЧС, которые занимаются локализацией и устранением последствий атаки. Ситуация находится на контроле городских властей.
Напомним, российские средства противовоздушной обороны утром сбили 25 беспилотников. Общее количество сбитых дронов достигло 60.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.