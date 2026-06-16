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16 июня, 05:12

Ещё 25 вражеских БПЛА были сбиты на подлёте к Москве

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские средства противовоздушной обороны отразили очередную атаку на столицу. Было ликвидировано 25 беспилотников. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Общее количество сбитых дронов достигло 60.

После падения фрагментов летательных аппаратов к работе приступили сотрудники оперативных служб. Специалисты обследуют районы, где были обнаружены обломки, а также оценивают возможные последствия инцидента. Информация о пострадавших или разрушениях на данный момент не приводится.

Над Брянской областью за ночь сбиты 16 БПЛА самолётного типа
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В Чувашии на фоне введения режима ракетной опасности обучающимся вузов и техникумов рекомендовали не посещать образовательные организации. Родителям воспитанников детских садов рекомендуем воздержаться от посещения образовательных учреждений до отбоя угрозы. Такие же рекомендации студентам техникумов и вузов, воспитанникам пришкольных лагерей. Загородные лагеря действуют по инструкции. По ОГЭ будет сообщено позднее.

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