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Регион
16 июня, 05:07

В Чувашии студентам рекомендуют не посещать вузы из-за ракетной опасности

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Чувашии на фоне введения режима ракетной опасности обучающимся вузов и техникумов рекомендовали не посещать образовательные организации. Соответствующее сообщение опубликовал министр образования республики Дмитрий Захаров.

«Родителям воспитанников детских садов рекомендуем воздержаться от посещения образовательных учреждений до отбоя угрозы. Такие же рекомендации студентам техникумов и вузов, воспитанникам пришкольных лагерей. Загородные лагеря действуют по инструкции. По ОГЭ будет сообщено подробнее к 8 час. утра», — говорится в сообщении.

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Тимур Хингеев
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