В Чувашии студентам рекомендуют не посещать вузы из-за ракетной опасности

В Чувашии на фоне введения режима ракетной опасности обучающимся вузов и техникумов рекомендовали не посещать образовательные организации. Соответствующее сообщение опубликовал министр образования республики Дмитрий Захаров.

«Родителям воспитанников детских садов рекомендуем воздержаться от посещения образовательных учреждений до отбоя угрозы. Такие же рекомендации студентам техникумов и вузов, воспитанникам пришкольных лагерей. Загородные лагеря действуют по инструкции. По ОГЭ будет сообщено подробнее к 8 час. утра», — говорится в сообщении.

Ранее оперативный штаб Брянской области проинформировал о том, что расчёты противовоздушной обороны сбили 16 украинских дронов на территории региона за ночь. Согласно их данным, разрушений и жертв нет. На местах работают оперативные и экстренные службы.