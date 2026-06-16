Над Брянской областью за ночь сбиты 16 БПЛА самолётного типа

Средства ПВО за ночь уничтожили 16 украинских беспилотников самолётного типа в Брянской области. Жертв и разрушений нет, информирует оперштаб.

«Прошедшей ночью над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады «БАРС-Брянск», спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 16 вражеских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.

Работают оперативные и экстренные службы.

Расчёты противовоздушной обороны уничтожили 172 украинских беспилотника над 15 российскими регионами и акваториями Азовского и Чёрного морей в период с 20:00 по 07:00 мск. Беспилотники были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Ростовской, Рязанской областями. Системы ПВО также отработали в Московском регионе, Краснодарском крае и в Крыму.