Число сбитых на подлёте к Москве БПЛА выросло до 35

Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё 15 беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Общее количество сбитых дронов достигло 35.

Ранее сообщалось, что расчёты противовоздушной обороны за ночь уничтожили более 30 украинских беспилотников в Ростовской области. По данным губернатора Юрия Слюсаря, воздушной атаке подверглись Каменск-Шахтинский, а также Миллеровский, Тарасовский, Чертковский и Шолоховский районы. Данных о пострадавших и разрушениях на земле не поступало. В регионе по-прежнему действует режим беспилотной опасности.