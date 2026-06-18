Массированная атака 180 дронов на Москву стала крупнейшей за два года

Налёт беспилотников на Москву в ночь на 18 июня стал крупнейшим за последние два года: с начала суток силы ПВО сбили около 180 БПЛА, следует из данных мэра столицы Сергея Собянина.

До этого самым крупным показателем считалось 17 мая, когда в первой половине суток были сбиты 81 беспилотник, пишет ТАСС. Днём ранее, 16 мая, уничтожили 38 БПЛА, а 7 мая — ещё 61 дрон. В ночь на 17 июня мэр сообщал о ликвидации 60 беспилотников, летевших к столице.

По данным Собянина, крупные атаки фиксировались и в марте: 14 марта за сутки сбили 65 БПЛА, 15 марта — 54, а 16 марта за девять часов, с 02:00 до 11:00, — 42 беспилотника.

Во время налёта 180 дронов на Москву аэропорту Шереметьево эвакуировали пассажиров в безопасные места, в том числе с бортов самолётов. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что из-за дронов в регионе повреждены жилые дома, торговый центр и объекты инфраструктуры. Одна женщина пострадала — она отказалась от госпитализации. Подробнее о пострадавших районах Московской области — в материале Life.ru.