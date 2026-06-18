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18 июня, 04:05

В аэропорту Шереметьево эвакуировали пассажиров

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В аэропорту Шереметьево провели оперативную эвакуацию пассажиров. Информацию опубликовала пресс-служба авиагавани в своём телеграм-канале.

Воздушная гавань временно приостановила приём и выпуск бортов до 08:30 по московскому времени.

Причиной названа необходимость обеспечения безопасности граждан и полётов. Прилетающие лайнеры перенаправляют на резервные аэродромы. Авиаперевозчики оперативно вносят изменения в расписание и планы на сутки.

Сотрудники служб организовали эвакуацию людей в защищённые места. Часть путешественников вывели непосредственно с бортов воздушных судов. Сейчас они находятся в безопасных укрытиях.

До отмены ограничений проход из паркингов в терминалы закрыт. Граждане остаются в специальных зонах на территории парковки. Действует оперативный штаб, где координируют работу руководители подразделений, смежных структур и представители перевозчиков.

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Актуальные сведения о статусе рейсов рекомендуют отслеживать по каналам связи авиакомпаний. Для этого доступны онлайн-табло, управление бронированием на сайте, мобильные приложения, колл-центры и чат-боты. Администрация аэропорта пообещала продолжить информировать пассажиров о развитии ситуации.

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Никита Никонов
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