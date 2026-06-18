Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 03:58

Собянин: Системы ПВО сбили 43 БПЛА, летевших на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii A

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii A

Расчёты противовоздушной обороны сбили 43 украинских БПЛА на подлёте к столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин утром 18 июня.

«43 БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в 06:41.

Украинский БПЛА врезался в многоквартирный дом в подмосковном Жуковском
Украинский БПЛА врезался в многоквартирный дом в подмосковном Жуковском

А ранее Сергей Собянин сообщил о том, что нескольким беспилотникам удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода. Мэр добавил, что принимаются меры, направленные на ликвидацию последствий. Системы ПВО продолжают отражать массовую атаку ВСУ.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar