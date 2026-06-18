Украинский БПЛА врезался в многоквартирный дом в подмосковном Жуковском
Фото © Life.ru
В ночь на 18 июня атаке беспилотников подверглись сразу несколько районов Московской области. О последствиях в своём телеграм-канале рассказал губернатор Андрей Воробьёв.
В Жуковском БПЛА врезался в многоквартирный дом на улице Гагарина. Удар пришёлся в зону между 23-м и 24-м этажами, повреждены выход на пожарную лестницу и две балконные плиты.
В деревне Степаново городского округа Электросталь фрагменты сбитого дрона рухнули на частный дом. Осколками пробило кровлю, пострадала находившаяся внутри женщина. Она получила легкое ранение плеча и от поездки в больницу отказалась.
Несколько мест падения обломков зафиксировано в Люберцах. Там задеты здание фитнес-центра и один из объектов в промзоне.
В Котельниках элементы летательного аппарата попали на крышу торгового комплекса «Белая Дача», из-за чего начался пожар.
На территории деревни Масново-Жуково под Чеховом дрон атаковал дачный дом в СНТ. Строение уничтожено полностью вместе с хозпостройками.
В посёлке Крюково обломки рассыпались по нескольким садовым участкам. Масштаб разрушений еще выясняется.
Наконец, в СНТ «Дружба» близ деревни Фатеево Павлово-Посадского округа после прямого попадания загорелись два дачных строения. На местах всех происшествий сейчас работают экстренные службы.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.