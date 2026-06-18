Число сбитых на подлёте к Москве беспилотников выросло до 42
Обложка © ИТАР-ТАСС / Станислав Красильников
Силы противовоздушной обороны продолжают отражать массированную атаку беспилотников на Москву. По данным мэра Сергея Собянина, за сутки уничтожено 42 БПЛА.
На местах работают специалисты экстренных служб, принимаются меры к ликвидации последствий. Другие подробности не приводятся.
Ранее Собянин сообщил, что несколько БПЛА достигли Московского НПЗ. Идёт ликвидация последствий атаки. Кроме того, обломок дрона упал на территории одного из ТЦ. Зафиксированы незначительные повреждения.
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