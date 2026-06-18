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18 июня, 03:46

Число сбитых на подлёте к Москве беспилотников выросло до 42

Обложка © ИТАР-ТАСС / Станислав Красильников

Обложка © ИТАР-ТАСС / Станислав Красильников

Силы противовоздушной обороны продолжают отражать массированную атаку беспилотников на Москву. По данным мэра Сергея Собянина, за сутки уничтожено 42 БПЛА.

На местах работают специалисты экстренных служб, принимаются меры к ликвидации последствий. Другие подробности не приводятся.

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Ранее Собянин сообщил, что несколько БПЛА достигли Московского НПЗ. Идёт ликвидация последствий атаки. Кроме того, обломок дрона упал на территории одного из ТЦ. Зафиксированы незначительные повреждения.

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