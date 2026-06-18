ТЦ «МЕГА Белая дача» в Подмосковье закрыли после пожара из-за БПЛА

Торговый центр «МЕГА Белая дача» в Подмосковье, попавший под удар БПЛА, временно закрыли по техническим причинам. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ТЦ.

«По техническим причинам МЕГА Белая Дача временно закрыта. Мы сообщим о возобновлении работы торгового центра в наших официальных каналах», — говорится в сообщении.

Посетителям принесли извинения за неудобства. Когда торговый центр снова откроется, пока не уточняется. Губернатор региона Андрей Воробьёв информировал, что обломки БПЛА попали на кровлю торгового центра «Белая Дача», после чего начался пожар.