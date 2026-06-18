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Регион
18 июня, 06:31

Ещё 14 дронов пытались атаковать Москву после уничтожения около 180 БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Силы ПВО Минобороны отразили атаку ещё 14 беспилотников, летевших на Москву. Сначала были уничтожены десять БПЛА, затем ещё четыре, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

«Уничтожены ещё четыре вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в Максе.

Во всех аэропортах Москвы приостановили полёты утром 18 июня
Во всех аэропортах Москвы приостановили полёты утром 18 июня

Во время налёта дронов в Шереметьево эвакуировали пассажиров в безопасные места, в том числе с бортов самолётов. Спустя час Собянин рассказал об уничтожении около 180 беспилотников на подлёте к Москве. После этого ограничения в воздушных гаванях сняли, но ненадолго.

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Андрей Бражников
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