Ещё 14 дронов пытались атаковать Москву после уничтожения около 180 БПЛА

Силы ПВО Минобороны отразили атаку ещё 14 беспилотников, летевших на Москву. Сначала были уничтожены десять БПЛА, затем ещё четыре, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.