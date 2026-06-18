Внуково, Домодедово и Шереметьево сняли ограничения после эвакуации из-за БПЛА

В московских аэропортах сняли ограничения на приём и выпуск воздушных судов после отражения атаки порядка 180 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Росавиации. Ограничения ранее вводили для обеспечения безопасности полётов. Это касается и Шереметьево, где эвакуировали пассажиров в безопасные места из-за угрозы атаки беспилотников, в том числе с бортов самолётов.

«Внуково, Домодедово, Шереметьево сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сообщили в ведомстве.

Аэропорты продолжают работу в штатном режиме после отмены временных мер. Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Такой порядок действует из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.