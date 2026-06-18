ВСУ ночью бросили в воздушную атаку на Москву около 180 беспилотников
Собянин: На подлёте к Москве сбито около 180 беспилотников
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Порядка 180 вражеских дронов сбито на подлёте к Москве, работа ПВО продолжается, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Подробности о местах падения обломков и возможных последствиях пока не приводятся.
«В общей сложности на подлёте к Москве сбито около 180 беспилотников. Работа ПВО продолжается», — пишет Собянин в Максе.
Всего же за ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами страны 555 украинских беспилотников самолётного типа. БПЛА сбивали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской, Рязанской областями и Московским регионом. Нескольким дронам удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода.
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