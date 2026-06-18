Во всех аэропортах Москвы приостановили полёты утром 18 июня

В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Самолёты временно не принимают и не отправляют все четыре авиагавани Московского региона. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний и на онлайн-табло аэропортов.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — пояснили в ведомстве.