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18 июня, 06:24

Во всех аэропортах Москвы приостановили полёты утром 18 июня

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photofex_AUT

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photofex_AUT

В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Самолёты временно не принимают и не отправляют все четыре авиагавани Московского региона. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний и на онлайн-табло аэропортов.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — пояснили в ведомстве.

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Ранее утром в Шереметьево эвакуировали пассажиров в безопасные места из-за угрозы атаки беспилотников, в том числе с бортов самолётов. Спустя час Собянин сообщил об уничтожении около 180 беспилотников на подлёте к Москве. После этого ограничения в воздушных гаванях сняли.

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Андрей Бражников
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