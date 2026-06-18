После ночной атаки беспилотников на Москву в российском политикуме и экспертном сообществе прозвучали жёсткие оценки о последствиях этих действий для Киева. В частности, на эту тему в беседе с Life.ru высказались сенатор Григорий Карасин и политолог Владимир Карасёв.

Самому Зеленскому пора осознать: его курс обрекает ситуацию на бесславный конец для всего его режима и несёт огромные беды Украине сенатор Григорий Карасин.

Сенатор назвал действия Киева грубым нарушением международного права и подчеркнул, что Москва отреагирует жёстко. При этом он отметил, что российская сторона сохраняет готовность к диалогу, но только на обозначенных ранее условиях.

В свою очередь политолог Владимир Карасёв связал произошедшее с недавними международными контактами западных стран и украинского руководства. По его мнению, удары по российской территории могут быть частью стратегии давления на Москву. Он также поблагодарил расчёты ПВО, отметив, что их работа позволила минимизировать последствия атаки.

«Благодаря мужеству и профессионализму наших сил противовоздушной обороны последствия этих атак удалось минимизировать, хотя они могли быть крайне тяжёлыми. Я хочу поблагодарить каждого нашего воина, который бесстрашно защищает города России и сражается с врагом», — отметил Карасёв.

Напомним, что ночная атака беспилотников на Москву 18 июня стала самой мощной за последние два года. С начала суток сбили около 180 дронов. Предыдущий максимум зафиксировали 17 мая — тогда за первую половину дня уничтожили 81 БПЛА.