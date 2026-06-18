В ТЦ «Мега Белая дача» потушили пожар после атаки БПЛА

В Московской области ликвидирован пожар в торговом центре «Мега Белая дача», который возник после попадания обломков беспилотника на крышу здания. Информацией делится региональный МЧС.

«Возгорание в ТЦ «Белая дача» ликвидировано. Оперативно прибывшие к месту пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар на 25 кв. метрах. К ликвидации привлекалось 20 человек и 6 единиц техники», — сказано в тексте.

Напомним, возгорание в ТЦ «Мега Белая дача» в Московской области началось после того, как обломки беспилотного летательного аппарата упали на кровлю здания. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара достигла около двух тысяч квадратных метров.