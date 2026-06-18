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18 июня, 05:03

В Электростали женщина пострадала при падении обломков БПЛА ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Во время атаки беспилотников на Московскую область пострадала женщина в Электростали. Повреждения получили жилые и дачные дома, объекты инфраструктуры, а также транспорт в нескольких муниципалитетах региона. О последствиях налёта БПЛА ВСУ сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

«В Электростали в деревне Степаново обломки сбитого БПЛА повредили кровлю частного дома. Женщина получила незначительное ранение плеча, от госпитализации отказалась. На месте работают экстренные службы», — пишет Воробьёв. Кроме того, на улице Радио после падения обломков загорелся автомобиль. Пожар удалось быстро локализовать, пострадавших нет.

В Жуковском беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Гагарина. В результате повреждены выход на пожарную лестницу между 23-м и 24-м этажами, а также две балконные плиты. Для обеспечения безопасности проводится эвакуация жильцов.

В Люберцах зафиксировано несколько мест падения обломков. Повреждения получили фитнес-центр и объект в промышленной зоне. Кроме того, фрагменты беспилотника попали на кровлю торгового центра «Белая Дача», после чего возник пожар. Информация о его последствиях уточняется.

В Чехове БПЛА попал в дачный дом в деревне Масново-Жуково. В результате были разрушены строение и хозяйственные постройки. Ещё в посёлке Крюково обломки упали на территории нескольких дачных участков. В Павловском Посаде после попадания беспилотника загорелись два дачных дома в СНТ «Дружба» возле деревни Фатеево. По предварительной информации, никто не пострадал.

Воробьёв: БПЛА повредили ТЦ «Белая Дача» и жилые дома в Подмосковье
Воробьёв: БПЛА повредили ТЦ «Белая Дача» и жилые дома в Подмосковье

Ранее нескольким беспилотникам удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода. Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что принимаются меры, направленные на ликвидацию последствий. На данный момент известно о 52 сбитых украинских беспилотниках, сбитых на подлёте к Москве.

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