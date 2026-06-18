В Электростали женщина пострадала при падении обломков БПЛА ВСУ

Во время атаки беспилотников на Московскую область пострадала женщина в Электростали. Повреждения получили жилые и дачные дома, объекты инфраструктуры, а также транспорт в нескольких муниципалитетах региона. О последствиях налёта БПЛА ВСУ сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

«В Электростали в деревне Степаново обломки сбитого БПЛА повредили кровлю частного дома. Женщина получила незначительное ранение плеча, от госпитализации отказалась. На месте работают экстренные службы», — пишет Воробьёв. Кроме того, на улице Радио после падения обломков загорелся автомобиль. Пожар удалось быстро локализовать, пострадавших нет.

В Жуковском беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Гагарина. В результате повреждены выход на пожарную лестницу между 23-м и 24-м этажами, а также две балконные плиты. Для обеспечения безопасности проводится эвакуация жильцов.

В Люберцах зафиксировано несколько мест падения обломков. Повреждения получили фитнес-центр и объект в промышленной зоне. Кроме того, фрагменты беспилотника попали на кровлю торгового центра «Белая Дача», после чего возник пожар. Информация о его последствиях уточняется.

В Чехове БПЛА попал в дачный дом в деревне Масново-Жуково. В результате были разрушены строение и хозяйственные постройки. Ещё в посёлке Крюково обломки упали на территории нескольких дачных участков. В Павловском Посаде после попадания беспилотника загорелись два дачных дома в СНТ «Дружба» возле деревни Фатеево. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее нескольким беспилотникам удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода. Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что принимаются меры, направленные на ликвидацию последствий. На данный момент известно о 52 сбитых украинских беспилотниках, сбитых на подлёте к Москве.