Зеленский попытался поцеловать премьера Италии Мелони в губы на саммите G7

Владимир Зеленский на саммите G7 во Франции предпринял попытку поцеловать премьер-министра Италии Джорджу Мелони. Неловкий момент попал на видео.

На опубликованных кадрах видно, как глава киевского режима приветствует итальянского политика. Он наклоняется лицом к её лицу.

Мелони реагирует сдержанно: отворачивается и смеётся в ответ. После этого оба лидера обнимаются и соприкасаются щеками, завершая приветствие.

Встреча «Большой семерки» проходила 15-17 июня в курортном Эвиан-ле-Бене, расположенном недалеко от швейцарской границы. Помимо основных участниц, на мероприятие прибыли руководители Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.

Напомним, что Владимир Зеленский в 2003 году женился на Елене Кияшко после восьми лет отношений. В браке родились двое детей. Правда, в последнее время появились сообщения о возможном разводе киевского главаря.