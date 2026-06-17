Опозорился на G7: Захарова объяснила, почему «центр мироздания» из Зеленского не вышел
Захарова: Попытки Зеленского показать влияние на G7 выглядели неубедительно
Зеленскй выступил на G7. Обложка © Онлайн-трансляция Reuters
Мария Захарова прокомментировала поведение Владимира Зеленского на саммите G7 во Франции. По мнению представителя МИД РФ, украинский лидер пытался создать видимость собственного влияния на мировых политиков, однако это выглядело странно.
В эфире радио Sputnik дипломат обратила внимание на манеру общения президента Украины с западными коллегами. Она описала происходящее не как протокольные рукопожатия, а как «какие-то перемежевывания» и «ритуалы». По словам спикера внешнеполитического ведомства, создавалось впечатление, будто гость стремился «замарать» присутствующих своими прикосновениями.
Захарова сравнила отношение участников «семерки» к Зеленскому с тем, как хозяева проверяют наличие бытовых принадлежностей в доме. Она отметила, что западные лидеры используют фигуру президента исключительно в своих прагматичных целях.
Сама же попытка продемонстрировать свою значимость на международной арене, по мнению представительницы МИД, оказалась неудачной. Она считает, что глава государства старался показать, будто является «центром мироздания» и ключевой фигурой в повестке форума.
В завершение Захарова иронично подытожила выступление, заявив, что политик пытался изобразить управление «семеркой», «не привлекая внимания санитаров».
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