В МИД России прокомментировали повреждение зданий Киево-Печерской лавры, зафиксированное в ночь на 15 июня. Официальный представитель ведомства Мария Захарова считает, что инцидент стал прямым следствием использования некачественных систем вооружения, переданных Украине западными партнёрами.

По словам дипломата, эксплуатируемый киевским режимом «неликвид» зачастую функционирует некорректно и поражает цели внутри страны. Затем власти пытаются переложить ответственность за подобные происшествия на Москву, выставляя случившееся как российскую атаку.

«Удар ракетой Patriot по Киево-Печерской лавре. Но если это ракета Patriot, откуда она могла вылететь? Кто ею располагал, на чьем балансе она была? Конечно, это киевский режим и западные наводчики», — подчеркнула представитель министерства в эфире радио Sputnik.

Захарова добавила, что иностранное оружие периодически срабатывает против самих же граждан Украины и военнослужащих ВСУ. В таких ситуациях руководство страны использует привычную тактику обвинения российской стороны, чтобы скрыть технические проблемы с поставленной техникой.