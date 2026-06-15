В Киеве потребовали исключить Россию из ЮНЕСКО, обвинив в ударе по Лавре

На Украине призвали страны, входящие в ЮНЕСКО, исключить Россию из этой организации. С таким предложением выступила вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк. Об этом она написала в своих социальных сетях.

«Я призываю государства-члены ЮНЕСКО публично осудить нападение на Лавру и инициировать экстренное рассмотрение вопроса об ответственности России за систематическое уничтожение объектов всемирного наследия. Присутствие России в организации, мандат которой заключается в защите культурного наследия человечества, стало абсурдом», – написала Кондратюк.

Она добавила, что побывала в Киево-Печерской лавре и то, что там сейчас происходит — не случайное попадание. По её словам, беспилотник якобы ударил прямо в алтарную часть Успенского собора. Повреждены интерьер и экстерьер собора, а также соседние здания: музейная сокровищница, библиотека, хранилище музейных экспонатов и другие учреждения — у них выбиты окна и двери.

Парламентарий также подчеркнула, что после пожара под угрозой находятся фрески, росписи и иконостас, которые являются национальным достоянием.

Напомним, ночью мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре на крыше Успенского собора Киево-Печерской лавры. Монастырь был основан ещё в XI веке и считается одной из первых обителей Киевской Руси. Архитектурный ансамбль входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.