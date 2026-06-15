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Регион
15 июня, 01:05

Кличко заявил о пожаре на крыше Успенского собора Киево-Печерской Лавры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / siete_vidas

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / siete_vidas

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о возгорании на исторической территории. Пожар произошёл в границах Киево-Печерской Лавры.

«Возгорание на территории Киево-Печерской Лавры», — написал Кличко в своем Telegram-канале.

Представители городских властей уточнили детали. Сейчас огонь полыхает на крыше Успенского собора.

Этот монастырь основали еще в XI веке. Он стал одной из первых обителей Киевской Руси. Объект входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Мощные взрывы начали греметь над Киевом ночью 15 июня. Вслед за этим в ряде районов города были зафиксированы перебои с электроснабжением.

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Лия Мурадьян
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