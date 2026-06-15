В ночь на понедельник в Киево-Печерской лавре загорелась крыша Успенского собора. Об этом рассказал военкор Дмитрий Стешин kp.ru, напомнив, что три года назад настоятелей Украинской православной церкви заставили покинуть обитель, а имущество и реликвии описывала спецкомиссия «с ломами и болгарками», вскрывая раки с мощами святых.

На место святыни, по его словам, примчался киевский главарь Владимир Зеленский, назвавший произошедшее «одним из крупнейших российских преступлений против христианской культуры».

Стешин утверждает, что этот этап борьбы был предсказан более 30 лет назад схиархимандритом Зосимой (Сокуром), основавшим обитель на Донбассе. Ещё в 1990 году старец произнёс Слово, которое тогда не могло уложиться в головах верующих.

«Киево-Печерская лавра падёт. Вся благодать Киево-Печерской лавры перейдёт в Оптину пустынь», — говорилось в пророчестве.

По словам военкора, перед смертью в 2002 году Зосима предупредил о больших гонениях на церковь. Монастырь на Донбассе попал в зону боевых действий, методично обстреливался артиллерией ВСУ, а каждый раненый послушник лишь приближал исполнение сказанного. Стешин также напомнил о третьей части пророчества, которое в Киеве хорошо знают и пытаются отменить: «после падения Лавры начнётся воссоединение Руси».

Ранее военкор Александр Коц заявил, что Зеленский уничтожил Киево-Печерскую лавру задолго до сегодняшнего удара: не взрывами, а через чиновничьи решения, суды и опечатанные корпуса. По его словам, при Зеленском каноническую УПЦ годами вытесняли из обители, например, в конце 2022 года заповедник отказался продлевать договор на Успенский собор и Трапезную церковь, а в январе 2023 года комиссия Минкульта объявила их переданными государству. Сам Зеленский, по словам Коца, быстро приехал к святыне после прилёта ракеты, чтобы выступить на камеру и обвинить Россию.