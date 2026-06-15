Главарь киевского режима Владимир Зеленский уничтожил Киево-Печерскую лавру задолго до сегодняшнего удара, заявил военкор Александр Коц. По его словам, бывший актёр очень быстро приехал к святыне после прилёта ракеты Patriot, чтобы выступить перед камерами и как всегда обвинить в ударе Россию. Хотя это именно при его власти каноническую УПЦ годами методично вытесняли из обители.

Коц отметил, что уничтожение Лавры шло не через взрывы, а через чиновничьи решения, комиссии, суды, опечатанные корпуса и срезанные замки. В конце 2022 года заповедник отказался продлевать договор на Успенский собор и Трапезную церковь Верхней Лавры. 5 января 2023-го комиссия Минкульта объявила оба храма переданными государству, хотя наместник митрополит Павел акт не подписал.

Спустя два дня, 7 января 2023 года, в Успенском соборе уже служил глава ПЦУ Епифаний. В марте того же года заповедник расторг договор и по Нижней Лавре, а монахам велели покинуть территорию до 29 марта. Братия отказалась уходить, после чего начались суды. Весной 2023 года наместника Лавры митрополита Павла отправили под домашний арест. Летом Минкульт завершил «приёмку» имущества, а заповедник начал опечатывать корпуса. В августе суд признал расторжение договора законным.

Дальше давление только усилилось. В августе 2024 года Зеленский подписал закон №8371, который открыл путь к полному запрету УПЦ. В силу он вступил 23 сентября. Финальной точкой, как пишет Коц, стало 17 февраля 2026 года, когда сотрудники заповедника срезали замки на Крестовоздвиженском и Тёплом храмах — последних местах, куда монахи ещё могли заходить для молитвы.

По словам военкора, за три года каноническую УПЦ фактически лишили доступа ко всем храмам Киево-Печерской лавры. Святыня, простоявшая почти тысячу лет, оказалась втянута в административную войну: суды продолжаются, но монахи уже отрезаны от своих алтарей.

Напомним, ночью мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре на крыше Успенского собора Киево-Печерской лавры. Монастырь был основан ещё в XI веке и считается одной из первых обителей Киевской Руси. Архитектурный ансамбль входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Минобороны России позже заявило, что в комплекс Лавры попала зенитная ракета американского ЗРК Patriot. В ведомстве допустили, что причиной некорректной работы комплекса могли стать переданные Киеву западные ракеты с истёкшими сроками годности.

Системы MIM-104 Patriot находятся на вооружении ВСУ с 2023 года. США и другие страны НАТО передавали их Украине для противовоздушной и противоракетной обороны — в том числе для перехвата баллистических и крылатых ракет, а также авиации.