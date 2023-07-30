Путин заявил об уничтожении церкви на Украине
То, что на Украине уничтожается церковь — это признак многовекового процесса, который относится к взаимоотношениям между католической и православной церквями, рассказал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита Россия – Африка.
"Они и церковь уничтожают. Это, знаете, верный признак того, что происходило веками. И связано это с отношениями между католической церковью и православной", — заявил Путин.
Напомним, на Украине продолжаются гонения против канонической Украинской православной церкви: раскольники захватывают храмы, а на священнослужителей оказывается давление. Так, в апреле настоятеля Павла обязали отбывать домашний арест вдали от Киево-Печерской лавры и носить электронный браслет. Недавно СБУ предъявила митрополиту новые обвинения — в оправдании "агрессии" России против Украины и разжигании религиозной вражды.Митрополиту грозит восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества. В июле его отправили в СИЗО.
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