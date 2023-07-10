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10 июля, 13:07

На Украине раскольники сломали руку прихожанке, а врачи отказались ей помогать

Раскольники сломали руку прихожанке УПЦ во время захвата храма в Белой Церкви

<p>Рейдеры ПЦУ срезают замки на боковых дверях Преображенского кафедрального собора в Белой Церкви. Обложка © <a href="https://spzh.news/ru/news/74753-v-beloj-tserkvi-idet-zakhvat-kafedralnoho-sobora-upts" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СПЖ</a></p>

Рейдеры ПЦУ срезают замки на боковых дверях Преображенского кафедрального собора в Белой Церкви. Обложка © СПЖ

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) сломали руку прихожанке канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во время захвата Преображенского кафедрального собора в Белой Церкви Киевской области. Об этом сообщили в пресс-службе УПЦ.

Рассказ свидетельницы нападения раскольников ПЦУ на прихожанку УПЦ во время захвата Преображенского кафедрального собора в Белой Церкви. Видео © Telegram / УПЦ

По словам очевидицы, после нападения рейдеров пострадавшую выпустили с территории собора. Однако приехавшие на место врачи не стали помогать ей, а, напротив, начали обвинять и спрашивать, зачем она "сюда пришла".

Рейдеры ПЦУ под руководством священника раскольников Николая Гопайнича прорвались на территорию Преображенского кафедрального собора сегодня, они заблокировали ворота — и в присутствии полиции начали взламывать двери. Против пытавшихся попасть на территорию прихожан УПЦ захватчики применяли силу и перцовые баллончики. Причём в раскольнической церкви гордятся своими действиями, объявляя о победе над "сторонниками Русского мира".

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Напомним, на Украине обострилась борьба с каноническим православием: храмы УПЦ захватываются и разграбляются, а священники преследуются властями. Так, утром 6 июля раскольники стали захватывать корпуса монастыря в Киево-Печерской лавре. Представители заповедника и правоохранители сорвали замки и проникли в 70-й корпус — резиденцию предстоятеля УПЦ Онуфрия. Сегодня верующие с иконами и крестами не пустили комиссию Минкульта Украины.

Матвей Константинов
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    Комментарий

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    Алексейсегодня в 14:06

    Нужно уничтожить это недогосударство-террорист. В прямом смысле. Испепелить.

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