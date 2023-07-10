На Украине раскольники сломали руку прихожанке, а врачи отказались ей помогать
Раскольники сломали руку прихожанке УПЦ во время захвата храма в Белой Церкви
Рейдеры ПЦУ срезают замки на боковых дверях Преображенского кафедрального собора в Белой Церкви. Обложка © СПЖ
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) сломали руку прихожанке канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во время захвата Преображенского кафедрального собора в Белой Церкви Киевской области. Об этом сообщили в пресс-службе УПЦ.
Рассказ свидетельницы нападения раскольников ПЦУ на прихожанку УПЦ во время захвата Преображенского кафедрального собора в Белой Церкви. Видео © Telegram / УПЦ
По словам очевидицы, после нападения рейдеров пострадавшую выпустили с территории собора. Однако приехавшие на место врачи не стали помогать ей, а, напротив, начали обвинять и спрашивать, зачем она "сюда пришла".
Рейдеры ПЦУ под руководством священника раскольников Николая Гопайнича прорвались на территорию Преображенского кафедрального собора сегодня, они заблокировали ворота — и в присутствии полиции начали взламывать двери. Против пытавшихся попасть на территорию прихожан УПЦ захватчики применяли силу и перцовые баллончики. Причём в раскольнической церкви гордятся своими действиями, объявляя о победе над "сторонниками Русского мира".
Напомним, на Украине обострилась борьба с каноническим православием: храмы УПЦ захватываются и разграбляются, а священники преследуются властями. Так, утром 6 июля раскольники стали захватывать корпуса монастыря в Киево-Печерской лавре. Представители заповедника и правоохранители сорвали замки и проникли в 70-й корпус — резиденцию предстоятеля УПЦ Онуфрия. Сегодня верующие с иконами и крестами не пустили комиссию Минкульта Украины.