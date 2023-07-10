Верующие с иконами и крестами не пустили комиссию Минкульта в Киево-Печерскую лавру

Верующие канонической Украинской православной церкви отказываются пускать комиссию Минкульта Украины по описи к корпусам Киево-Печерской лавры. Судя по видео Союза православных журналистов, прихожане стали неприступной стеной перед незваными гостями с иконами и крестами.

Прихожане не пустили комиссию Минкульта Украины в Киево-Печерскую лавру. Видео © Союз православных журналистов

"Нас в очередной раз не пустили в помещения, которые принадлежат заповеднику и государству. Планировали осмотреть 57-й и 58-й корпуса", — пожаловался исполняющий обязанности директора национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко.