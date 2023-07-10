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10 июля, 10:17

Верующие с иконами и крестами не пустили комиссию Минкульта в Киево-Печерскую лавру

Минкульт Украины: Верующие не пустили комиссию по описи в Киево-Печерскую лавру

Верующие канонической Украинской православной церкви отказываются пускать комиссию Минкульта Украины по описи к корпусам Киево-Печерской лавры. Судя по видео Союза православных журналистов, прихожане стали неприступной стеной перед незваными гостями с иконами и крестами.

Прихожане не пустили комиссию Минкульта Украины в Киево-Печерскую лавру. Видео © Союз православных журналистов

"Нас в очередной раз не пустили в помещения, которые принадлежат заповеднику и государству. Планировали осмотреть 57-й и 58-й корпуса", — пожаловался исполняющий обязанности директора национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко.

По его словам, прихожане обвиняют украинский Минкульт в "работе на масонов". Остапенко добавил, что министерство "продолжит работу над возвращением государственного имущества", потому что не видит смысла просто общаться.

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Напомним, на днях гонения украинских властей на УПЦ начались с новой силой. Утром 6 июля раскольники стали захватывать корпуса монастыря канонической церкви в Киево-Печерской лавре. Представители заповедника и полиция сорвали замки и проникли в 70-й корпус — резиденцию Онуфрия. Доступ посетителей был временно ограничен.

Обложка ©

ТАСС / SOPA Images via / Sergei Chuzavkov

Ирина Фальке
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