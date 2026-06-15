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15 июня, 09:24

Шарий: Просроченная ракета Patriot в Лавре как нельзя кстати для Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pandora Pictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pandora Pictures

Пожар в Киево-Печерской лавре, произошедший из-за падения просроченной ракеты для ЗРК Patriot, пришёлся как нельзя кстати для Владимира Зеленского — ему будет что продемонстрировать на саммите G7, пишет украинский блогер Анатолий Шарий.

«Я совершенно согласен с тем, что на G7 это на самом деле будет выглядеть очень и очень. Эти кадры однозначно будут продемонстрированы там», — написал он в блоге.

Ракета Patriot, поразившая Киево-Печерскую лавру, была просроченной
Ракета Patriot, поразившая Киево-Печерскую лавру, была просроченной

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о возгорании в Киево-Печерской лавре после ночных ударов ВС РФ. Однако, как сообщает Минобороны России, в архитектурный ансамбль попала зенитная ракета американского комплекса Patriot — одной из ключевых причин сбоя могла стать передача Киеву боеприпасов с истёкшими сроками эксплуатации.

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Александра Вишнякова
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