«С болью и молитвой»: РПЦ отреагировала на повреждение Успенского собора Киево-Печерской лавры

В РПЦ тяжело переживают за судьбу Киево-Печерской лавры, и новости о повреждении Успенского собора там встретили с особой горечью. Такое заявление сделал советник патриарха Кирилла протоиерей Николай Балашов в беседе с РИА «Новости».

«С болью и молитвой о наступлении мира слышим новости о повреждении Успенского собора, который, кстати, ранее был восстановлен при большом участии России в воссоздании его стенной живописи, в том числе значительном финансовом участии», — отметил он.

Лавра испокон веков считалась общим достоянием всех православных, а её создатель преподобный Антоний — отцом русского монашества. Он добавил, что в РПЦ сострадают и монастырю, и преследуемой Украинской православной общине. А страдания лавры, по его убеждению, тянутся довольно продолжительное время.

По словам Балашова, киевские власти уже давно теснят монахов, забирают храмы у канонической общины и передают их раскольникам. В Лавре, говорит священник, устраивают кощунственные действа — и «кулинарные шоу», и прочие сомнительные представления. Всё это, считает он, делается с одной целью: разорвать духовную связь между народами и переписать историю.