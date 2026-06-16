«С болью и молитвой»: РПЦ отреагировала на повреждение Успенского собора Киево-Печерской лавры
В РПЦ с болью восприняли повреждение Успенского собора Киево-Печерской лавры
Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов. Обложка © Wikipedia / Александр Филиппов
В РПЦ тяжело переживают за судьбу Киево-Печерской лавры, и новости о повреждении Успенского собора там встретили с особой горечью. Такое заявление сделал советник патриарха Кирилла протоиерей Николай Балашов в беседе с РИА «Новости».
«С болью и молитвой о наступлении мира слышим новости о повреждении Успенского собора, который, кстати, ранее был восстановлен при большом участии России в воссоздании его стенной живописи, в том числе значительном финансовом участии», — отметил он.
Лавра испокон веков считалась общим достоянием всех православных, а её создатель преподобный Антоний — отцом русского монашества. Он добавил, что в РПЦ сострадают и монастырю, и преследуемой Украинской православной общине. А страдания лавры, по его убеждению, тянутся довольно продолжительное время.
По словам Балашова, киевские власти уже давно теснят монахов, забирают храмы у канонической общины и передают их раскольникам. В Лавре, говорит священник, устраивают кощунственные действа — и «кулинарные шоу», и прочие сомнительные представления. Всё это, считает он, делается с одной целью: разорвать духовную связь между народами и переписать историю.
Напомним, 15 июня в Киеве произошёл инцидент с участием зенитного комплекса Patriot: одна из американских ракет попала в Успенский собор Киево-Печерской лавры. Возможной причиной в Минобороны России называли поставки Киеву боеприпасов с истёкшим сроком годности. В Киеве тем временем потребовали исключить Россию из ЮНЕСКО, обвинив Москву в причастности к удару по лавре.
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