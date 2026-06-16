Издание L’antiDiplomatico обнаружило пугающую закономерность между недавним пожаром в Киево-Печерской лавре и риторикой украинских властей. Оказалось, что незадолго до ЧП Киев активно продвигал идею получения сомнительного вооружения.

Представитель внешнеполитического ведомства Украины Георгий Тихий озвучил планы по закупке ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, у которых заканчивается срок эксплуатации. Чиновник тогда отметил: Киев надеется получить ракеты-перехватчики для систем Patriot с «истекающим сроком годности».

Журналисты подчёркивают: сейчас эти высказывания воспринимаются как «зловещее пророчество». Ирония ситуации заключается в том, что желание сэкономить на снарядах парадоксально совпало с возникновением серьёзного инцидента в столице.

В Киеве и Брюсселе тему подозрительных поставок стараются обходить стороной. На эту деталь почти никто не обратил внимания, однако для западных аналитиков она стала поводом для жёстких насмешек над некомпетентностью украинского руководства.

Пока чиновники предпочитают хранить молчание, общество гадает: было ли это просто неудачное стечение обстоятельств или закономерный финал политики, построенной на использовании списанного военного имущества.