«Чужая семья — потёмки»: Бывший депутат Рады объяснил, спасёт ли развод жену Зеленского от тюрьмы

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что не стал бы напрямую связывать возможный развод Владимира Зеленского с коррупционным скандалом вокруг его окружения и разговорами о возможном деле против Елены Зеленской. По его словам, сейчас нет оснований утверждать, что супругу Зеленского действительно собираются арестовать. Килинкаров допустил, что она теоретически может стать участницей разбирательства в разном статусе, но подчеркнул: это не означает скорого задержания.

«Если четвёртый дом, который остался «бесхозным», принадлежит некоему Вове, несложно догадаться, что это дом, скорее всего, Зеленского. И нетрудно догадаться, что его жена наверняка принимала участие в проектировании, в согласовании. Может, она приезжала на этот объект, может, вносила какие-то свои коррективы, потому что традиционно, конечно, строительство дома без жены не обходится. Но это вовсе не означает, что её кто-то намерен арестовать. Она может стать свидетелем уголовного дела, она может стать обвиняемой — всё, что угодно может быть», — рассуждает собеседник Life.ru.

Экс-нардеп отметил, что многое зависит от того, какими материалами располагают НАБУ и САП. Он предположил, что у антикоррупционных органов могут быть записи разговоров людей, связанных со строительством объектов, которые обсуждаются в рамках скандала. Собеседник Life.ru также усомнился, что развод может стать эффективной линией защиты для семьи Зеленского. По его словам, в нынешних условиях такой шаг скорее выглядел бы слабым решением, чем способом снизить риски.

Причин для развода может быть достаточно много. Чужая семья — это потёмки. Поэтому связывать напрямую развод и коррупционный скандал я бы не стал. А с точки зрения защиты семьи разводиться, на самом деле, это не лучшая линия защиты, тем более в тех условиях, в которых оказался Зеленский. Спиридон Килинкаров бывший депутат Верховной Рады

Тема с Еленой Зеленской возникла на фоне коррупционного дела о строительстве элитного коттеджного городка «Династия» под Киевом. В опубликованных материалах по делу Миндича, как писали украинские СМИ, фигурировали разговоры о нескольких домах, один из которых связывали с неким «Вовой», а один из собеседников упоминал забор «между тобой и Вовой». После этого в СМИ появились версии о возможном интересе НАБУ и САП к супруге Зеленского.