Владимир Зеленский готов пожертвовать своей супругой, чтобы остаться у власти на фоне коррупционного скандала. Об этом ирландский журналист Чей Боуз написал в соцсети X.

«В Киеве усиливаются слухи о том, что жена Зеленского Елена сама стала объектом серьёзных коррупционных расследований. Эта информация не является секретом для Зеленского, который видит в её разоблачении лишь риск для себя. Есть информация, что он готов пожертвовать ею, чтобы скрыть свою причастность к коррупции на самом верху пирамиды», — заявил Боуз.

По его словам, у Елены были длительные тесные связи с экс-главой офиса Зеленского Андреем Ермаком и другими ключевыми фигурами из ближайшего окружения. Кроме того, супруга киевского лидера фигурировала на записях Тимура Миндича, обсуждая и принимая решения о выплатах.

Ранее российские силовики сообщили, что НАБУ и САП завершают расследование против Елены Зеленской. Поводов для её задержания достаточно. Сам Зеленский уже усилил охрану семьи и начал торги с западными партнёрами.