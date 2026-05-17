Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

17 мая, 18:31

На Западе обвинили Зеленского в готовности «сдать» жену для сокрытия коррупции

Журналист Боуз: Зеленский готов пожертвовать женой ради сохранения власти

Обложка © Wikipedia / DomanZorov1

Владимир Зеленский готов пожертвовать своей супругой, чтобы остаться у власти на фоне коррупционного скандала. Об этом ирландский журналист Чей Боуз написал в соцсети X.

«В Киеве усиливаются слухи о том, что жена Зеленского Елена сама стала объектом серьёзных коррупционных расследований. Эта информация не является секретом для Зеленского, который видит в её разоблачении лишь риск для себя. Есть информация, что он готов пожертвовать ею, чтобы скрыть свою причастность к коррупции на самом верху пирамиды», — заявил Боуз.

По его словам, у Елены были длительные тесные связи с экс-главой офиса Зеленского Андреем Ермаком и другими ключевыми фигурами из ближайшего окружения. Кроме того, супруга киевского лидера фигурировала на записях Тимура Миндича, обсуждая и принимая решения о выплатах.

«Попытка создать нужное настроение»: Экс-депутат Рады объяснил, грозит ли жене Зеленского реальный арест

Ранее российские силовики сообщили, что НАБУ и САП завершают расследование против Елены Зеленской. Поводов для её задержания достаточно. Сам Зеленский уже усилил охрану семьи и начал торги с западными партнёрами.

Александра Мышляева
