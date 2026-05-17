«Попытка создать нужное настроение»: Экс-депутат Рады объяснил, грозит ли жене Зеленского реальный арест

Бывший народный депутат Украины Олег Царёв прокомментировал Life.ru появившуюся в СМИ информацию о возможном аресте антикоррупционными органами супруги главы киевского режима Елены Зеленской. По мнению политика, подобные публикации являются частью кампании по оказанию давления на самого Владимира Зеленского в условиях передела власти и борьбы за доступ к финансовым потокам.

По закону, конечно же, самого Зеленского надо арестовать. На президента должен распространяться иммунитет, но в антикоррупционной вертикали есть НАБУ, есть антикоррупционная прокуратура и есть антикоррупционный суд. И этот антикоррупционный суд может рассмотреть вопрос о том, что полномочия Зеленского истекли, и принять решение о его аресте. Олег Царёв Бывший депутат Верховной рады

По словам экс-депутата Рады, слухи об аресте Елены Зеленской — это часть большой игры за власть и деньги. Как он отметил, на Украине сейчас идёт перераспределение полномочий и Зеленского подталкивают к дележу власти, поскольку европейские средства привлекают внимание не только его, но и других влиятельных лиц, стремящихся к их присвоению.

При этом экс-нардеп убеждён, что Зеленский, контролирующий армию и силовые структуры, не допустит ареста своей супруги. Сам же информационный вброс Царёв назвал попыткой «создать нужное настроение» для принуждения экс-комика к уступкам в формировании нового правительства.

«У Зеленского под контролем только 10 тысяч СБУшников. Это серьёзно. Под его контролем армия, СБУ, другие силовые структуры. Я не думаю, что он допустит арест своей супруги», — заключил собеседник Life.ru.

Ранее РИА «Новости» сообщило, что САП и НАБУ готовят арест Елены Зеленской. По данным источника, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура располагают достаточным количеством поводов для задержания супруги Зеленского. В настоящее время решается, с какого уголовного дела начать.