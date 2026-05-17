Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) собрали достаточно оснований для ареста Елены Зеленской, супруги Владимира Зеленского. Об этом российские силовые структуры сообщили РИА «Новости».

В настоящее время ведётся работа по определению первоочередного дела для возбуждения. Источник в российских силовых структурах уточнил, что расследование в отношении Зеленской находится на завершающей стадии, и у антикоррупционных органов имеется множество причин для ее задержания.

По его словам, сам Зеленский осведомлён о ситуации, что привело к усилению охраны его семьи и началу переговоров с западными партнёрами.

«Украинские политтехнологи рекомендуют своему шефу официально и максимально публично развестись, а в СМИ запустить тезис, что с 2019 года Елена фактически не видит своего супруга. Сам Зеленский рассматривает данную ситуацию исключительно с точки зрения имиджевых потерь», — добавил собеседник агентства.

11 мая САП объявила о выдвижении обвинений против Андрея Ермака, бывшего главы офиса Зеленского. Ему инкриминируется легализация денежных средств, полученных в ходе строительства элитной недвижимости в пригороде Киева. Впоследствии, в четверг, Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) принял решение о заключении Ермака под стражу с возможностью освобождения под залог в сумме 3,1 миллиона долларов США. Сам Андрей Ермак заявил об отсутствии у него таких финансовых ресурсов и о намерении его адвокатов обжаловать данное решение.