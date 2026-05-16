В Раде заявили, что Ермаку собрали 3 млн долларов для залога, но не перечислили их

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что деньги на залог для Андрея Ермака, экс-главы офиса Зеленского, задержанного по делу о легализации средств от строительства элитного жилья под Киевом, были собраны в пятницу. Однако, по словам парламентария, средства не успели поступить на счёт ВАКС.

«Вчера же срочно искали деньги на залог для Ермака... Когда поняли, что не успевают, то пошли во все тяжкие. В конце дня уже вносили деньги от кого только могли. В прямом смысле от блатных и нищих… С миру по копейке вчера же собрали 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов), но не успели же забросить на счёт ВАКС», — написал Железняк в своём Telegram-канале.

По словам депутата, Зеленский лично поручил собрать средства для Ермака, назвав эту задачу «максимально государственной». Банки, в свою очередь, были уверены в законности своих действий. Однако, как утверждает депутат, вмешалась Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг), разослав всем банкам, включая Национальный, предупреждение о строгих последствиях за нарушение правил, особенно в части проверки источников средств и залогов. Депутат подчеркнул ироничность ситуации, отметив, что руководство Госфинмониторинга, в частности его председатель Филипп Пронин, было назначено лично Ермаком.