В Раде заявили, что Ермаку собрали 3 млн долларов для залога, но не перечислили их
Нардеп Железняк: Залог за Ермака собрали под давлением Зеленского, но не успели
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что деньги на залог для Андрея Ермака, экс-главы офиса Зеленского, задержанного по делу о легализации средств от строительства элитного жилья под Киевом, были собраны в пятницу. Однако, по словам парламентария, средства не успели поступить на счёт ВАКС.
«Вчера же срочно искали деньги на залог для Ермака... Когда поняли, что не успевают, то пошли во все тяжкие. В конце дня уже вносили деньги от кого только могли. В прямом смысле от блатных и нищих… С миру по копейке вчера же собрали 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов), но не успели же забросить на счёт ВАКС», — написал Железняк в своём Telegram-канале.
По словам депутата, Зеленский лично поручил собрать средства для Ермака, назвав эту задачу «максимально государственной». Банки, в свою очередь, были уверены в законности своих действий. Однако, как утверждает депутат, вмешалась Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг), разослав всем банкам, включая Национальный, предупреждение о строгих последствиях за нарушение правил, особенно в части проверки источников средств и залогов. Депутат подчеркнул ироничность ситуации, отметив, что руководство Госфинмониторинга, в частности его председатель Филипп Пронин, было назначено лично Ермаком.
Дело против Ермака стало одним из самых болезненных ударов по окружению Владимира Зеленского. Бывший глава офиса президента считался одним из самых влиятельных людей в украинской власти, участвовал в международных переговорах и долгое время был ключевым управленцем рядом с Зеленским. Ермак проходит по делу о легализации средств, связанных с проектом элитной недвижимости под Киевом. Он обвинения отрицает.
