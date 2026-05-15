Арест Ермака после слов Путина о завершении конфликта сочли неслучайным

Итальянское издание L’antidiplomatico связало арест бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака с заявлением Владимира Путина о возможном завершении конфликта.

Авторы публикации считают, что слова российского президента, прозвучавшие 9 мая, могли быть не случайными. По версии издания, последующие события в Киеве — включая новый виток коррупционных скандалов вокруг окружения Владимира Зеленского — заставляют иначе смотреть на эту фразу.

«Любопытное совпадение событий, произошедших за последние несколько дней, указывает на то, что фраза Владимира Путина, произнесенная им на 9 мая, о том, что конфликт на Украине идет к завершению, была далеко не случайной», — говорится в материале.

На этой неделе украинские антикоррупционные органы предъявили Ермаку обвинение по делу о легализации средств. По данным Associated Press, речь идёт о расследовании на сумму около 10,5 миллиона долларов, связанном с проектом элитной недвижимости под Киевом. Сам Ермак обвинения отрицает.

Ермак считался одним из самых влиятельных людей в команде Зеленского. Он возглавлял офис президента Украины, участвовал в международных переговорах, курировал чувствительные политические направления и долгое время воспринимался как ближайший управленческий партнёр украинского лидера.

Именно поэтому дело против него выглядит для Киева особенно болезненным. По оценке AP, скандал вокруг Ермака стал одним из самых серьёзных ударов по администрации Зеленского с начала конфликта и совпал с другими расследованиями в энергетическом и оборонном секторах.