В Киеве началась показательная публичная казнь бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, угловное дело против которого внезапно возникло наволне падения популярности главы киевского режима на Западе. Об этом сказал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Max после ареста «приспешника украинского диктатора».

«Тут и публичная гражданская казнь подельника и ну очень близкого «партнёра» загашенного диктатора, и отказ ряда западных столиц от ранее обсуждавшейся помощи. И даже несмелая фронда недобитых оппонентов Банковой (улица в Киеве, где находится офис Владимира Зеленского, — прим. Life.ru)», — отметил политик, говоря о перспективах Зеленского.

Напомним, Андрей Ермак проходит обвиняемым по делу об отмывании 460 млн гривен. Свою вину он не признаёт. Высший антикоррупционный суд Украины арестовал подозреваемого на два месяца. При этом судья оставил ему возможность выйти под залог в размере 140 миллионов гривен. Ермак заверил, что таких денег у него нет, он ждёт помощи от друзей.